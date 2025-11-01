Buna göre, en fazla konut İnegöl ve Gemlik ilçelerinde yapılacak. Karacabey, Gürsu, Kestel ve Nilüfer gibi merkez ilçelere ise toplam 7 bin 550 konut inşa edilecek. En az konutun yapılacağı ilçeler ise Harmancık, Keles ve Büyükorhan olarak belirlendi.

Konut fiyatlarını dengelemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm bulmak amacıyla Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapılması planlanıyor. Projede, her il için konut sayısı; nüfus yoğunluğu, kira artış oranları ve barınma talebi göz önünde bulundurularak belirlendi.

En Fazla Konut 5 Büyük Şehirde

Bu kapsamda en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti.

Bursa'ya 17 Bin 225 Konut

Proje kapsamında Bursa’da toplam 17 bin 225 konutun inşa edilmesi planlanıyor. Bu konutların, kentin çeşitli bölgelerinde etap etap hayata geçirilmesi amaçlanıyor. İşte Bursa'da İlçe İlçe İnşa Edilecek Konut Sayısı Başvurular 10 Kasımda Başlıyor Projeye başvurular 10 Kasım ile 19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konutlar, yatay mimari konseptine uygun olarak ve geleneksel mimari dokuyu yansıtacak şekilde 2+1 ve 1+1 daire tiplerinde inşa edilecek. Projede toplumun çeşitli kesimlerine özel kontenjanlar belirlendi. Buna göre; Şehit yakınları, gaziler ve engelliler için yüzde 5 ,

Üç ve üzeri çocuğu olan aileler için yüzde 10 ,

Emekliler ile 18–30 yaş arası gençler için yüzde 20 oranında kontenjan ayrılacak. Kimler Başvurabilir? Projeye, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve üzerine kayıtlı konutu bulunmayan kişiler başvurabilecek. Başvuru için hane halkı aylık net gelirinin İstanbul’da en fazla 145 bin lira, diğer illerde ise 127 bin lira olması şartı aranacak. Uygun İmkanları YGUN TAKSİT İMKÂNLARI SUNULACAK Konutların satış fiyatları 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Devlet güvencesiyle alıcılara yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade fırsatı tanınacak. Aylık taksit tutarları İstanbul’da 7 bin 313 lira, diğer illerde ise 6 bin 750 lira seviyesinden başlayacak. Teslimler 2027’de Gerçekleşecek Kasım ayında ihale ve inşaat süreci başlayacak projede, ilk kura çekilişlerinin Aralık ayında yapılması hedefleniyor. Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla aşamalı şekilde gerçekleştirilmesi planlanıyor.