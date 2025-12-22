Minareli Çavuş Spor Tesislerinde oynanan Bursa Yıldırımspor-İnegöl Kafkasspor arasında oynanan Bursa derbisinde son gülen taraf konuk ekip İnegöl Kafkasspor oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren maça ağırlığını koyan İnegöl Kafkasspor, Yusuf Kaplan ve genç Ömer Taha ile iki net gol pozisyonu yakaladı.

Ev sahibi ekipte Muhammet Talha Çat maçın 17. dakikasında rakibine tekme attığı gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İlk 45 dakikada gelişen ataklar golle sonuçlanmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.

Karşılaşmanın 2. yarısında etkin olan taraf yine konuk ekip İnegöl Kafkasspor'du.

Karşılaşmada dakikalar 74'ü gösterdiğinde kullanılan korner atışı sonrası topla buluşan Onur Toraman düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek Kafkasspor'u 1-0 öne geçirdi.

78. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Erkan Şentürk'ün şutunu kurtaran Kaleci Hüseyin Genç, Bursa Yıldırımspor'a gol şansı vermedi.

Bu dakikadan sonra gelişen ataklar golle sonuçlanmayınca maç konuk ekip İnegölspor'un galibiyeti ile sona erdi.

Böylece İnegöl ekibi son lig maçını da kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Bahis soruşturması nedeniyle takımındaki 11 oyuncusu 45 gün ila 1 yıl arasında değişen cezalara çarptırıldığı İnegöl ekibi, küme düşme adaylarından biri olarak gösterilirken, herkesi şaşırtan sonuçlarla ligde 2. sıraya yükseldi.

Bursa'nın İnegöl İlçesi'ne bağlı merkez Mahmudiye Mahallesi'nde kurulan ve 3 yıl önce profesyonel lige yükselen Kafkasspor, grubun en sürpriz takımlarından biri olmayı başardı.