Bilecik Belediyesi tarafından yeni yıla yönelik hazırlanan Sanat Sokağı, kentin sosyal ve kültürel yaşamına renk kattı. Sanat Sokağı’nda başta belediyeye bağlı Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar tarafından açılan stantlarda el emeği ürünler ve çeşitli gıda ürünleri halkla buluşturuldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sanat Sokağı’nda onlarca stantta birbirinden farklı hediyelik eşyalar ve yeni yıl ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Stant açan vatandaşlar, yoğun ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinliğe verilen desteklerden dolayı Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’na teşekkür etti.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Sanat Sokağı ile hem üreticilerimizi destekliyor hem de hemşerilerimizin yeni yıl öncesinde keyifli vakit geçirebileceği bir alan oluşturuyoruz. Bilecik’te dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.