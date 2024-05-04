Bilecik’in Osmaneli ilçesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri elektronik tartı denetimi gerçekleştirdi.

Osmaneli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Pazar ve iş yerlerinde elektronik tartı denetimlerini gerçekleştirerek muayenesini kontrol etti. Güvenli alışverişin sağlanması amacıyla devam eden denetimlerde elektronik tartıların ayarları kontrol edilerek denemeler yapıldı.

Böylelikle Osmaneli’nde yapılan elektronik tartı denetimlerinde güvenilir iş yerleri ve tezgahlar halka hizmet vermeye devam ediyor.