Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ete ulaşması için kasaplarda denetimlerini sıklaştırdı.

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçe genelinde denetimlerini sürdürüyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında da denetimlerini sıklaştıran zabıta müdürlüğü ekipleri, veteriner hekim eşliğinde ilçede faaliyet gösteren kasap ve soğuk hava depolarını denetledi. Zabıta ekipleri, işyeri açma, çalışma ruhsatı ve hijyen belgesinin yanı sıra etlerin rengi, kokusu, soğuk hava depolarında muhafaza şartları, kesim tarihleri ile nereden temin edildikleri, sakatat ile kanatlı hayvan etlerinin son kullanma tarihleri, karkas etlerde yetkili kesimhane mührü olup olmadığını kontrol etti. Zabıta ekipleri özellikle soğuk hava depolarında etlerin yerle temasının olmaması, askıda et aralığı arasında mesafelerin olması, müşteriyi aydınlatıcı fiyat listesi olup olmadığı gibi konularda denetim yaparken esnafları da kurallara özen göstermeleri hususunda uyarılarda bulundu. Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ilçe sakinlerinin temiz ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak adına denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirdi.