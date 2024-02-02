CNN Türk'te Hande Fırat'ın moderatörlüğünde canlı olarak yayınlanan Gece Görüşü adlı programda konuşan ünlü gazeteci Zafer Şahin, 5 ilde DEM Partisi'nin Büyükşehir Belediyesi'nde grup kuracak sayıda Belediye Meclis Üyesi istediğini iddia etti.

İstanbul, İzmir, Bursa , Mersin ve Adana illerinde DEM Partisi ile CHP arasında pazarlık yapıldığı öne sürüldü.

Gazeteci Zafer Şahin, DEM Partisi'nin İstanbul'da istenilen ilçelerin kendilerine verilmemesi halinde 5 ilde Belediye Meclis Üyesi talebinde bulunduğunu söyleyerek, şu an pazarlıkların devam ettiğini öne sürdü.

İstanbul'da Başak Demirtaş'ın DEM Partisi'nden aday adayı olmasının pazarlıklarda sorun olduğunun bir göstergesi olduğunu savunan Şahin, "İstanbul, İzmir ,Bursa, Adana ve Mersin'de DEM Partisi grup kuracak kadar Meclis üyesi istiyor. Çünkü Bursa hariç diğer illerde HDP'nin desteği ile bu 4 ili kazandılar. " şeklinde konuştu.

Zafer Şahin 2019 yılınds 4 il dışında Bursa'da da DEM Partisi'nin CHP'ye büyük destek verdiğini ancak buna rağmen bu desteğinde kazanmaya yetmediğini ima etti.

Kaynak: MURAT AVCI