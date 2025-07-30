600 bin kamu işçisinin zam görüşmelerinde kriz yaşandı. Hükümet son teklifini sunsa da, TÜRK-İŞ bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi.

HÜKÜMETİN SON TEKLİFİ

Pazarlıklarda hükümet adına masada bulunan TÜHİS, ilk altı ay için yüzde 24, ikinci altı ay için yüzde 11, üçüncü altı ay için yüzde 10 ve son altı ay için yüzde 6 oranında zam önerdi.

500 KAMU KURUMUNDA GREV KARARI

Tekliften memnun olmayan işçi temsilcisi TÜRK-İŞ, kamuya ait yaklaşık 500 iş yerinde grev kararı aldı. Grevler Eti Maden’de 1 Ağustos Cuma, Zonguldak madenlerinde 2 Ağustos Cumartesi başlayacak.

TÜRK-İŞ'TEN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A MESAJ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Bu çocuk oyuncağı değil. Devlet verdiği sözü yerine getirmek zorunda. Kamuoyuna çıkıp 50 bin, 60 bin lira alıyor diyor. Yerin altında ölüyoruz, denizin ortasında kaynak yapıyoruz, çoluk çocuğunuza hizmet ediyoruz. Bizi niye başkalarıyla mukayese ediyorsunuz. Biz bu ülkenin emekçileriyiz. Cumhurbaşkanım, bakanın açıklamalarını yerine getirmesi talimatı verin" ifadelerini kullandı.