İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde ev sahibi, zamda anlaşamadığı kiracısını çocuklarının gözü önünde vurmuştu. Ev sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutulan adam hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri tarafından aranan ev sahibi olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı.

Olay, 18 Temmuz’da saat 15.50 sıralarında Gaziosmanpaşa ilçesi Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi’nde meydana gelmişti. Ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö. 15 yıllık kiracısı olan Hüseyin Asar’ın kirasına zam yapmak istemişti. Kiracı Hüseyin Asar ise yüksek bulduğu zam teklifini kabul etmediği için telefonda tartışma yaşamışlardı. Tartışma sonrasında ev sahibi Ertuğrul Deniz Ö., çocuklarını spor salonuna götürmek için evine gelen Hüseyin Asar’a kurşun yağdırmıştı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmişti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hüseyin Asar’ı hastaneye kaldırmıştı. Asar kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Öte yandan Hüseyin Asar’ın önceden eşinin vefat ettiği de öğrenilmişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kiracı Hüseyin Asar’ın vurulduktan hemen sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı, çevredeki vatandaşlardan yardım istediği görülmüştü. Saldırıyı düzenleyen Ertuğrul Deniz Ö. polis ekipleri tarafından aranmaya başlanmıştı.

Kiracısını vurduğu silahla birlikte yakalandı

Kiracısını silahla yaralayarak ölümüne sebep olan ev sahibi, Merkez Mahallesi’nde olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Yakalanan şahıs işlemlerin tamamlanmasının ardından ‘kasten öldürme’ suçuyla adli makamlara sevk edildi.