İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde imalatçılarına yönelik düzenlenen "Narkoçelik-19" operasyonlarında; 480 kg uyuşturucu madde ve 71 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde gerçekleştirilen “Narkoçelik-19” operasyonlarında; 257 kg Skunk, 220,5 kg metamfetamin, 71 bin adet uyuşturucu hap ve 2,5 kg toz esrar ele geçirildi.

Operasyonların sonucunda: 9 adet hassas terazi, 1 adet hap basma makinesi, 3 adet press makinesi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan birçok araç gereç ve yüklü miktarda Türk Lirası da bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

"Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;

480 Kg Uyuşturucu Madde ve

71 Bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.️

Operasyonlarda uyuşturucu madde imalatçısı 8 şüpheli yakalandı.️

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız artarak devam edecek.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Esenyurt, Beyoğlu, Şişli ve Beykoz ilçelerinde düzenlenen “NARKOÇELİK-19” operasyonlarında;

📌257 Kg Skunk,

📌220,5 Kg Metamfetamin,

📌71 Bin adet uyuşturucu hap,

📌2,5 Kg Toz Esrar ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu:

📌9 adet hassas terazi,

📌1 adet hap basma makinesi,

📌3 adet press makinesi,

📌Çok sayıda uyuşturucu madde imalatında kullanılan araç gereçler ve

📌Çok miktarda Türk Lirası ele geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle."