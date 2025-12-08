Çayırova’da hafta sonu düzenlenen etkinliklerde sahnelenen çocuk oyunlarına aileler ve minik izleyiciler ilgi gösterdi.
Çayırova Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde çocuklara yönelik tiyatro oyunları sahnelendi. Etkinliklerde cumartesi günü "Korkak Fare", pazar günü ise "Haylaz Tavşan" adlı oyunlar ikişer seans halinde minik izleyicilerle buluştu.
Belediyeden yapılan açıklamada, kültür sanat takvimi kapsamında 12 Aralık Cuma günü Türk Halk Müziği Korosu konseri, 14 Aralık Pazar günü ise "Kudüs Macerası" adlı çocuk sineması gösteriminin yapılacağı bildirildi.
Kaynak: İHA