Başiskele Belediyesi Başkanı Yasin Özlü’nün öncülüğünde ilçeye kazandırılan ve vatandaşların sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunması hedeflenen projelerde çalışmalar eş zamanlı devam ediyor. Toplam 2 bin 800 metrekare inşaat alanına sahip "Çocuk Kütüphanesi, Oyuncak Müzesi ve Etüt Merkezi" projesinde kaba inşaatın sonuna gelindi.

İçerisinde on binlerce kitabın yer alacağı kütüphane, nostaljik oyuncakların sergileneceği müze, etüt merkezi, atölyeler ve 100 kişilik söyleşi salonunun bulunacağı merkezin, elektrik ve mekanik altyapı çalışmaları devam ediyor.

Bilim Merkezi ve Deneyim Atölyeleri

Yeşilyurt Mahallesi’nde 7 bin 500 metrekare alanda projelendirilen "Bilim Merkezi, İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi ve Deneyim Atölyeleri"nde ise çatı panelleri ve duvar örme işlemleri tamamlandı. Projede; 480 metrekarelik bilim ve teknoloji deneyim alanı, 125 metrekarelik İslam Tarihi Bilim İnsanları Merkezi, planetaryum ve atölyeler yer alacak.

Motorcu Eğitim Pisti

Sepetlipınar Mahallesi’nde 37 bin metrekare alana kurulan "Motorcu Eğitim Pisti"nde yönetim binası ve paddock alanı çalışmaları son aşamaya geldi. 800 metre uzunluğunda yarış pistine sahip olacak projede; revir, yarış yönetim merkezi ve spiker odası gibi bölümler bulunacak.

Vezirçiftliği Kapalı Spor Salonu

Vezirçiftliği Mahallesi’nde inşasına başlanan kapalı spor salonunun çelik konstrüksiyon montajı tamamlandı. Toplam 1136 metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, basketbol ve voleybol gibi salon sporlarının yapılabileceği alanlar oluşturulacak.

Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası

Körfez Mahallesi’nde yapımı süren "Gün Evi ve Kadın El Emeği Mağazası" projesinde ise temel betonları atıldı. Proje kapsamında 100 metrekarelik Gün Evi ile kadınların ürünlerini sergileyebileceği 120 metrekarelik Kadın El Emeği Mağazası hizmete sunulacak.