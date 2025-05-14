Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na hazırlanan gençlere "Sınavları Birlikte Kazanlım" çağrısında bulundu. Konusunda uzman üniversite hocaları seminerde gençlerle buluşarak, soruları yanıtlayacaklar.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Liselere Giriş Sınavı (LGS)’na günler kala öğrencilerdeki artan stres, endişe ve yanlış yapma kaygısının önüne geçmek adına uzmanlar eşliğinde program düzenleyen Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM), akıllara takılan sorulara cevap buluyor. "Sınavları Birlikte Kazanlım" çağrısında bulunan ZEYGEM, konunun uzmanı üniversite hocalarıyla birlikte, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde seminerler düzenleyecek. 20 Haziran Salı günü saat 18.00’de gerçekleşecek YKS seminerine, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nden Psikoterapist Dr. Öğretim Üyesi Eren Murat Dinçer konuk olarak katılacak. Programın moderatörlüğünü ise İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Mehmet Ali Doğan üstlenecek. 24 Haziran Cumartesi günü saat 18.00’de ise LGS içerikli bir seminer düzenlenecek.