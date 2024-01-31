Zeytinburnu Belediyesi, açılış için gün sayan Çok Amaçlı Etkinlik Salonu, Zeytinburnu Spor Merkezi, Millet Camii ve yeni hizmete giren Telsiz Semt Konağı’yla ilçeye değer katan projelere imza atmaya devam ediyor.

Zeytinburnu Belediyesi ilçe sakinlerinin sesine kulak vermeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçede sosyal yaşama değer katan birçok projeyi tamamlayan ve halihazırda yenilerinin de hayata geçmesi için çalışmalara devam eden Zeytinburnu Belediyesi, Beştelsiz Mahallesi’ndeki Çok Amaçlı Etkinlik Salonu, Zeytinburnu Spor Merkezi, Millet Camii’nin inşasına hızla devam ederken, yapımı tamamlanan Telsiz Semt Konağı’nı da vatandaşın hizmetine sundu. İlçede yükselmeye devam eden birçok proje de açılış için gün sayarken, önümüzdeki 5 yıllık dönemde de yeni yatırımlar devam edecek. Yatırımlardan en önemlisi ise içinde kapsamlı bir spor merkezini de barındıracak olan stat projesi olacak.

Çok amaçlı etkinlik salonu

Beştelsiz Mahallesi’nde 6 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Çok Amaçlı Etkinlik Salonu, davet, sergi, toplantı, fuar, kongre, genel kurul toplantıları, anma geceleri, tanıtım, kokteyl, düğün, hemşehri gecesi gibi farklı organizasyonlarda kullanılabilecek. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi’nin yanında bulunan alanda inşa edilen Çok Amaçlı Etkinlik Salonu projesinde insan ölçeğinde ve geçirgen bir tasarım benimsendi. Bu sebeple proje alanı içerisinden kamusal geçişleri sağlayan akslar oluşturuldu. Toplam inşaat alanı 24 bin 705 metrekare olan salonun kaba inşaatı bitmek üzereyken 500 kişilik 2 ayrı salon olarak tasarlanan proje gerektiğinde ahşap bölme panel açılarak bin kişilik tek salon haline gelebilecek. Bina zemin kat, kısmi birinci kat, çatı katı ve 2 adet bodrum katından oluşacak. Alan içerisinde 382 araçlık otopark + 67 bisiklet - motosiklet otoparkı, kadın - erkek mescitleri, teknik birimler, mutfak, yemekhane, bebek bakım odası, gelin odaları ve VIP bekleme odaları bulunacak. Ayrıca projede 6 bin metrekarelik seyir terası alanı bulunacak olup, bu alan Marmara Denizi manzaralı birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Zeytinburnu Spor Merkezi 9 branşta spor hizmeti verecek

Beştelsiz Mahallesi’nde bulunan İlçe Emniyet Binası’nın depreme dayanıksız olduğu için tahliye edilerek yıkılmasıyla boşalan alana Zeytinburnu Spor Merkezi inşa ediliyor. 270 kişilik kapasitesiyle fitness, jimnastik, masa tenisi, okçuluk, pilates, reformer (aletli pilates), zumba, taekwondo ve karate branşlarında hizmet verecek spor komplesinin inşaatı tamamlanacak.

Zeytinburnu Merkezine yeni bir külliye

Zeytinburnu Millet Bahçesi içerisinde inşa edilen Millet Camii inşaatında ise yoğun mesai devam ediyor. 8 bin 850 metrekarelik inşaat alanına sahip Millet Cami’nin 2 ayrı tasarımının seçimi ilçe halkının oylamasına sunulmuştu. İnşaatı tamamlanmak üzere olan Millet Camii, 3 bin kişilik ibadet alanı, taziye salonu, emekliler kıraathanesi 4-6 yaş arası Kur’an Kursu ve abdesthaneleriyle ilçenin merkezinde yeni bir külliye niteliğinde olacak.

Telsiz Mahallesi Semt Konağı hizmette

Telsiz Mahallesi’ne inşa edilen ve vatandaşın hizmetine sunulan Semt Konağı 5 kattan oluşuyor. Mahalle sakinlerine Aile Sağlığı Merkezi, Muhtarlık ve öğrenciler için Bilgi Evi olarak hizmet veren konağın bodrum ve zemin katında yer alan Aile Sağlığı Merkezi’nde 10 adet muayene odası, acil müdahale odası, bekleme holü, 2 adet anne izleme, 2 adet çocuk izleme odası ve Muhtarlık yer alırken, birinci, ikinci ve çatı katında ise Bilgi Evi’ne ait bilgisayar atölyesi, görsel sanatlar atölyesi, müzik atölyesi, mutfak, kütüphane, konferans, sinema salonu ve mescit bulunuyor.