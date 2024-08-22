Osmangazi’de Zeytinlikte Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa’nın Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi’nde bir zeytinlik alanda çıkan yangın hızla yayılmaya başladı. Yangın, henüz belirlenemeyen bir sebeple saat 17:15’te meydana geldi.

İhbarın ardından olay yerine sevk edilen 5 itfaiye aracı, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, yangının yeniden başlamasını önlemek amacıyla soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı