Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Babasultan Barajı'nda yalnızca 34 günlük su kaldığını belirterek çiftçileri uyardı. Başkan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"2024 yılında sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmesi ve yaşanılan kuraklık nedeni ile 2023 sulama sezonuna göre 2024 yılı sulama sezonu 2 ay önce açılarak tarımsal sulama başlamıştır. Kuraklığın devam etmesi ile kaynağımız hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bugün itibarıyla güncel Babasultan Barajı doluluk seviyesi %34'tür ve bu değer her gün %1 oranında azalmaktadır.Sürecin devamı ve yağışların alınamaması halinde Babasultan Barajında 34 günlük su kalmıştır. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasını ve yeni ürün ekimlerinin yapılmamasını önemle rica ederiz.Babasultan Barajı Doluluk Oranı %33"