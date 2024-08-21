Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Babasultan Barajı'nda yalnızca 34 günlük su kaldığını belirterek çiftçileri uyardı. Başkan Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"2024 yılında sıcaklık değerlerinin uzun yıllar ortalamasının üzerinde seyretmesi ve yaşanılan kuraklık nedeni ile 2023 sulama sezonuna göre 2024 yılı sulama sezonu 2 ay önce açılarak tarımsal sulama başlamıştır. Kuraklığın devam etmesi ile kaynağımız hızlı bir şekilde tükenmektedir. Bugün itibarıyla güncel Babasultan Barajı doluluk seviyesi %34'tür ve bu değer her gün %1 oranında azalmaktadır.Sürecin devamı ve yağışların alınamaması halinde Babasultan Barajında 34 günlük su kalmıştır. Bu nedenle suyun tasarruflu kullanılmasını ve yeni ürün ekimlerinin yapılmamasını önemle rica ederiz.Babasultan Barajı Doluluk Oranı %33"

Bursa İnegöl Babasultan Barajı’nın temelden yüksekliği 53 metre olarak inşa edilmiştir. 15,7 milyon m3 su biriktirme hacmine sahip baraj, 41.000 dekar zirai arazinin sulanmasına hizmet etmektedir.

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Muhabir: ŞERİFE ÖZ