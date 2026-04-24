Sezona Play-Off’a kalma iddiasıyla giren ancak son haftalarda kaybettiği puanlar nedeniyle yarış dışında kalan Sultan Su İnegölspor, sezonun son maçında Altınordu ekibini yenerek sezona anlamlı bir veda yapmaya çalışacak. Teknik Direktör Caner Taban’ın son lig maçında gelecek vaat eden bazı genç oyunculara şans vermesi bekleniyor.

Bu sezon oynadığı iyi futbolun karşılığını alamayan ve şanssız puanlar kaybeden Bordo Beyazlılar, şu ana kadar oynanan 35 maçta 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetlik bir performans ortaya koydu.

35 maçta 65 gol atma başarısı gösteren ekip, kalesinde ise 42 gol gördü. Sezonun zorluk derecesi yüksek olan maçlarda sürpriz puanlar almayı başaran temsilcimiz, favori gösterildiği maçlarda ise puanlar kaybetti. Kani Ademoğlu başkanlığında son yılların en iyi futbolcu kadrosunu oluşturan yönetim, yaptığı yatırımların karşılığını alamadığı şanssız bir dönem geçirdi.

ALTINORDUSPOR NASIL BİR TAKIM?

Türkiye’nin futbolcu yetiştirme merkezlerinden biri olarak gösterilen Altınordu, bu sezon beklentilerin altında bir sezon geçirdi. Sezonun son maçına 34 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde 15. Sırada giren ekip, oynadığı son 8 lig maçında 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak inanılmazı başardı ve ligde kalmayı başardı.

Sezonun son maçında sahasında Sultan Su İnegölspor’u ağırlayacak olan ekip, sahaya genç oyunculardan kurulu bir kadroyla çıkması bekleniyor.

ALTINORDU-SULTAN SU İNEGÖLSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz grupta Altınordu-Sultan Su İnegölspor arasında oynanacak olan lig maçı 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de Altınordu Metin Oktay Spor yerleşkesinde oynanacak.