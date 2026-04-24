Play-Off hattını yakından ilgilendiren karşılaşmaya artık saatler kaldı. Bursaspor’un Aliağa FK karşısında alacağı her skor, Play-Off hattındaki tüm dengeleri değiştirecek.

Aliağa FK, Bursaspor maçını kazanarak Play-Off’ta avantajlı olmaya çalışacak. Bu maç sadece ev sahibi ekip için değil, Play-Off’ta oynamaya hak kazanan Mardin1969, Muşspor, Kahraman Maraş İstiklalspor ve hatta Play-Off şansı halen bulunan Isparta32 Spor’u da yakından ilgilendiriyor.

Statü gereği ligi 2. sırada tamamlayan ekip, lig 5’si ile ligi 3. bitiren ekip ise lig 4’ncüsü ile Play-Off maçı oynayacak. Ligdeki sıralama ilk maçlarında hangi sahada oynanacağını belirleyecek. Bu nedenle Play-Off hattında olan tüm takımlar avantajlı skor almak için sahaya çıkacak.

Bursaspor Teknik Direktör Mustafa Er, Aliağa Petkim karşısında şampiyona yakışır bir sonuçla lige nokta koymaya çalışacak. 2. Lig’e veda maçına Bursa’dan da çok sayıda taraftarın gitmesi bekleniyor.

ALİAĞA FK-BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grupta Aliağa FK-Bursaspor arasında oynanacak olan lig maçı, 25 Nisan Cumartesi günü saat 15.00’de Aliağa İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç AS TV’den canlı yayınlanacak.