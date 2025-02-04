Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
49. dakikada Kocaelispor atağında Vukovic’in pasında topla buluşan Furkan Gedik’in, soldan ceza sahasına girip çektiği şut üstten auta çıktı.
77. dakikada sağ taraftan gelişen Kocaelispor atağında savunmayı geçip açısını düzelten Mesut Can’ın şutu az farkla yerden dışarı gitti.
80. dakikada Sivasspor atağında Moutoussamy, ceza sahası sağ çaprazından kaleyi düşündü ancak kaleci Batuhan gole izin vermedi.
90+5. dakikada savunma arkasına sarkan Emre, kaleci Batuhan ile karşı karşıya kaldı. Emre’nin şutunda kaleci Batuhan’ın müdahalesi yetersiz kaldı ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Yusuf Susuz, Ferhat Çalar
Kocaelispor: Batuhan Ahmet Şen, Mehmet Yılmaz, Onur Öztonga (Tarkan Serbest dk. 46), Mikdat Çil, Muharrem Cinan, Josip Vukovic (Yusuf Cihat Çelik dk. 67), Mesut Can Tunalı (Mehmet Altaş dk. 79), Barış Alıcı, Ahmet Sağat (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Furkan Gedik, Markao (Samet Yalçın dk. 46)
Yedekler: Ahmet Hasan Göcen
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Sivasspor: Dorde Nikolic, Alaaddin Okumuş (Murat Paluli dk.65), Achilleas Poungouras, Emirhan Başyiğit, Azizbek Turgunboev Jan Marek Bieganski, Veljko Simic (Emre Gökay dk. 65), Oğuzhan Aksoy (Muhammed Sinan Kaya dk. 84), Alex David Pritchard (Mehmet Talha Şeker dk. 89), Efkan Bekiroğlu (Samuel Moutoussamy dk. 65), Bekir Turaç Böke
Yedekler: Arda Erdursun, Uros Radakovic, Noah Kemeseng Sonko Sundberg, Ziya Erdal, Mümin Barış Nazlı
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Efkan Bekiroğlu (dk. 43), Emre Gökay (dk. 90+5) (Sivasspor)
Kırmızı kart: Barış Alıcı (dk. 1) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Mehmet Yılmaz (Kocaelispor), Alaaddin Okumuş, Muhammed Sinan Kaya (Sivasspor)