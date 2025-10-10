Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerinin eğitim hayatlarına devam ederken iş deneyimi kazanmaları amacıyla ‘İŞKUR Gençlik Programı’ protokolü imzalandı.

BŞEÜ Rektörlüğünde düzenlenen imza törenine BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ve İŞKUR İl Müdürü Üzeyir Yıldırım katıldı. Protokolle öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan iş deneyimi edinmelerine olanak tanıyan İŞKUR Gençlik Programı’nın yeni dönemi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl kontenjanı 150 bine çıkarıldığı açıklanan program, geçtiğimiz yılki yoğun talep ve memnuniyetin ardından daha geniş kapsamla uygulanacak. Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde yürütülen program; gençlere iş arama becerileri, finansal okuryazarlık, CV hazırlama ve mülakat teknikleri gibi alanlarda eğitim verirken, aynı zamanda gelir elde etme imkânı da sağlıyor. Haftada en fazla üç gün uygulanacak program sayesinde öğrenciler derslerinden geri kalmadan hem okuyup hem çalışabilecek. Programa katılan öğrencilere günlük bin 83 TL ödeme yapılacak. Böylece ayda 5 gün katılım sağlayan bir öğrenci yaklaşık 5 bin 415 TL, 14 gün katılan öğrenci ise 15 bin 162 TL kazanabilecek. Ayrıca program süresince öğrencilerin kısa vadeli sigorta primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Yeni dönem başvuruları 13-17 Ekim tarihleri arasında yapılacak olan programdan 677 öğrencinin faydalanması planlanıyor. Program 3 Kasım’da başlayacak ve 30 Haziran 2026’da sona erecek. Başvurular genclik.iskur.gov.tr adresinden, İŞKUR mobil uygulaması üzerinden, İl Müdürlüğü’ne doğrudan ya da üniversitelerin ilgili birimleri aracılığıyla yapılabilecek.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, "Üniversite-İŞKUR iş birliği, öğrencilerimizin kariyer gelişimi ve iş gücü piyasasına hazırlığı açısından büyük önem taşıyor. Programın başarılı şekilde uygulanması için tüm desteği sağlayacağız" dedi.