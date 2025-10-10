Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile birlikte 21 kişi hakkında “rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma ile suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Başsavcılığın talimatı doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ve diğer şüphelilerin evleri ile iş yerlerinde arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.