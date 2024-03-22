Seçimi kazanma uğruna zıvanadan çıkıp terörist başı katil Abdullah Öcalan’ı aklamaya çalışan Belediye Başkan adayını görünce resmen şok oldum. Bu durumun Bursa Mustafa Kemalpaşa ilçesinde olması ise o kadar üzücü ki.

Kıyasıya yarışın sürdüğü Mustafa Kemalpaşa’da CHP Adayı Şükrü Erdem seçmenlere, “siz bu konuda bana inanın adam hain değil” dedi. Şaka gibi ya…

On binlerce vatandaşımızın şehit düşmesine neden olan bu hainle ilgili söylenen sözler sonrası bir kaç gün CHP’den nasıl bir açıklama gelecek? diye bekledim. Süt dökmüş gibi susan Atatürk’ün partisine susmayı hiç yakıştıramadım.

“DEM Partisi hariç kapılarım her partiye açık olacak” diyen CHP Afyon adayına demediğini bırakmayan CHP Lideri Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu kez niye suspus oldular? Ne kadar ayıp bir şey.

Şükrü Erdem gibi deneyimli bir siyasetçi bu sözü nasıl eder? demeyin.

Mustafa Kemalpaşa’da kıyasıya bir yarış var. Oy oranları birbirine çok yakın. DEM’cilerin oylarına o kadar çok ihtiyacı var ki Şükrü Erdem’in kazanma uğruna yapamayacağı bir şey yok. İşte bu açıklamalarda bunun belgesi.

Hadi CHP Lideri Özel ve İmamoğlu bir şey demedi. Mustafa Bozbey niye susuyor? Çünkü o’nunda kaygıları var. Bir koltuk uğruna bir katili neredeyse vatansever ilan edecek duruma gelmek neyin nesidir?

Bu durumu bir vatansever gazeteci olarak lanetliyorum. Böyle bir siyaset anlayışını ise asla kabul etmiyorum. Tüm Atatürkçülerinde bu duruma isyan etmesini bekliyorum.

Bu ayıp sonrası Bursa Büyükşehir ve Mustafa Kemalpaşa ilçelerinde ki seçim sonuçları nasıl etkilenecek? hep birlikte göreceğiz. Bakalım evliyalar şehri Bursa, bu isimlere sandıkta tokat mı atacak? Yoksa ödüllendirecek mi? şahit olacağız. Saygılarımla…