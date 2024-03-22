31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için artık son haftaya giriyoruz.

Siyasi parti adaylarının hummalı çalışmaları bir tarafa dursun, bugün sizler için farklı bir konuyu gündeme taşımaya karar verdim. Bu da siyasi partilerin İnegöl Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakı adayı Alper Taban üzerinden izledikleri seçim stratejisine…

Öncelikle şunu ifade etmekle fayda var…

Hiçbir aday ya da siyasi parti İnegöl’de seçimi kazanacağı ihtimalini görmüyor. En iddialı çıkışı yapan Yeniden Refah Partisi bile buna dahil.

Edindiğim bilgilere göre Yeniden Refah Partisi, Alper Taban’la puan farkının git gide azaldığı iddiasında bulunuyor. Yani biz birinciyiz diyen yok. Ama ikinciyiz diyen çok. Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti seçimi AK Parti’nin ardından 2. sırada tamamlayacağı iddiasındalar.

Öylesine bir atmosfer var ki İnegöl’de. Kimin kime oy vereceği belli değil. Muhalefet partilerinden biri herkesi ters köşe yaparak ciddi bir oyda alabilir ya da beklentilerin dışında yüksek oy alacağı tahmin edilen partiler baraj altında bile kalabilir.

Hatta AK Partili bazı isimlere göre muhalefet partilerinin tamamı baraj altında kalacak. AK Parti mecliste 37-0 alarak tarihin en büyük meclis zaferini elde edecek. İhtimal var mı derseniz, matematiksel olarak mümkün.

Muhalefete göre Alper Taban’ın oyları %40’lar seviyesine gerilemiş durumda. Hatta bazıları %35 bile diyor. 2019 yerel seçimlerinde yaklaşık %64 oy almış Alper Taban’ın %30 oy kaybedeceğini düşünenler var yani. Peki bu mümkün mü? Matematiksel olarak bu da mümkün.

İnegöl’de bugüne kadar yapılan oy tahminlerinde birbirine yakın seçim tahminleri yapılırdı ama bu kez farklı. Herkesin kafası karışık ve tahmin yürütmekte zorlanıyor.

Ancak unutulan bir şey var. Yerel idarecileri yakından takip eden, hizmetlerine not veren ve siyaset konuşanların sayısı %10-12’yi geçmez. Bu kesimin olumlu-olumsuz düşünceleri nedeniyle akıl almaz tahminler yapılıyor. Geçmişte büyük beklentilere giren partilerin aldığı oyları herkesin hatırlamasında fayda var. Türkiye’de seçimlerin kaderini kadınlar ve gençlerin belirleyeceği gerçeğini herkes yok sayıyor. Kahve köşelerinde yapılan anketlere bakanlar büyük bir hayal kırıklığı yaşayabilir. Benden söylemesi.

Bence Alper Taban yüzde 50’nin altına düşmez. Peki ben yanılır mıyım? Matematiksel olarak bu da mümkün.

Saygılarımla…