Dijital abonelik hizmetleriyle kağıt kullanımını azaltan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta hizmet verdiği yaklaşık 2 milyon abonesine dijital faturaya geçme çağrısında bulundu.

Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda geliştirdiği dijital abonelik hizmetleriyle kağıt, su, yakıt tasarrufu sağlayarak iklim krizi ile mücadelede önemli kazanımlar sağlayan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, abonelerine kağıt fatura yerine dijital fatura almaları için çağrıda bulundu.

“Yönetmelikler gereği abonelerimizin izni gerekiyor”

Yönetmelikler gereği e-faturaya geçiş için abonelerin onay vermesi gerektiğini söyleyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, “Elektrik hizmeti alan abonelerin faturaları; e-fatura mükellefi ve e-arşiv mükellefi olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kurumları kapsayan e-fatura mükellefi abonelerimize Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığıyla faturalarını dijital ortamda gönderebiliyoruz. E-arşiv mükellefi sınıfına giren mesken aboneleri ve küçük işletmelere Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği gereği bırakmamız gereken kağıt faturalar yerine ise e-arşiv mükellefi abonelerimiz onay verdikleri takdirde SMS veya e-posta aracılığıyla dijital fatura gönderebiliyoruz” dedi.

“Tüm abonelerimizi dijital faturaya geçmeye davet ediyoruz”

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan hizmet bölgelerinde yaklaşık 2 milyon aboneleri olduğunu hatırlatan Ertunç şöyle devam etti: “İlk etapta hedefimiz yılda 100 bin abonemizin dijital fatura almak için onay vermesi. 100 bin abonemize kağıt fatura yerine dijital fatura gönderdiğimizde yıllık 1,2 ton kağıt, 32 bin litre su tasarrufu sağlayabiliyoruz. Bunun neticesinde karbon emisyonumuzu 1,56 ton azaltırken aynı zamanda 24 ağacı kurtarabiliyoruz. Nihai hedefimiz abonelerimizin tamamının tarafımıza gerekli onayı vererek dijital faturaya geçmesi. İklim kriziyle mücadele ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için tüm abonelerimizi dijital faturaya geçmeye davet ediyoruz.”

Dijital faturaya hızlı geçiş

Yapılan açıklamaya göre, kâğıt faturadan dijital faturaya geçmek isteyen Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende aboneleri; kendilerine SMS aracılığıyla gönderilen linke tıklayıp karşılarına çıkan sayfa üzerinden onay vererek, hizmet verilen 5 ildeki toplam 18 Müşteri Hizmet Merkezi’nden birine başvurarak veya 0850 933 39 99 numaralı çağrı merkezini arayarak dijital fatura abonesi olabilir. Mesafeli sözleşme ile yeni abonelik başlatacak olan tüketiciler de bu sözleşme üzerinden onay verip faturalarını direkt olarak dijital ortamda alabilir.