Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, Türbin/Rotary Tip Endüstriyel Doğalgaz Sayaçları grubunda bilimsel metotlardaki geçerliliğini kanıtlayarak TÜRKAK’tan akreditasyon aldı. Türbin/Rotary Tip Endüstriyel Doğalgaz Sayaçları, yüksek tüketimli ticari, sanayi ve endüstriyel uygulamalar ile Türkiye ve yurt dışından gaz teslimi, şehir gaz teslimi gibi alım-satım noktalarında kullanılıyor.

Aldığı TÜRKAK akreditasyonuyla ölçüm sonuçlarının dünya standartlarında geçerliliğini sağlayan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi, Türbin/Rotary Tip Endüstriyel Doğalgaz Sayaçları grubunda bilimsel metotlardaki geçerliliğini kanıtlayarak Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (TÜRKAK) akreditasyon aldı. Türbin/Rotary Tip Endüstriyel Doğalgaz Sayaçları Grubu, yüksek tüketimli ticari, sanayi ve endüstriyel uygulamalar ile Türkiye ve yurt dışından gaz teslimi, şehir gaz teslimi gibi alım-satım noktalarında kullanılıyor.

Şirketin 2018 yılında Gaziantep’e kurduğu ’Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi’ ile ilk etapta G4, G6 tipi evsel diyaframlı doğalgaz sayaçlarının kalibrasyonu ile basınç ve sıcaklık transmitter kalibrasyonlarının güvenilir şekilde gerçekleştirmesi amaçlanmıştı. Merkez, 2021 yılında G4-G6 evsel tip doğalgaz sayaçları grubunda TÜRKAK’a akredite olmasının ardından attığı bu adımla ticarethane ve sanayide kullanılan yüksek tüketimli gaz sayaçlarının deney laboratuvarı olan üç laboratuvardan birisi olmaya hak kazandı.

Kalibrasyon Merkezi, bilimsel ve evrensel olan deney metotları kullanıyor

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Zorlu Enerji Kalibrasyon Merkezi Müdürü Mehmet Akif Deniz, “TÜRKAK ’tan aldığı yeterlilikle ulusal ve uluslararası platformda bilimsel ve evrensel olan deney metotları kullandığı kabul gören Kalibrasyon Merkezimiz, ölçümlerin izlenebilirliği açısından da güvenilirliğini ispatlayarak uluslararası standartlardaki laboratuvarlarla eş değer olduğunu kanıtladı” diyerek akreditasyon süreci ile ilgili şu bilgileri verdi:

“RMS-A/B/C/MS tipi istasyonlarda saatte 70 bin metreküp doğalgaz akışına kadar ölçüm yapan ekipmanların doğru ölçüm yapmasını sağlayan Kalibrasyon Merkezimiz, G4-G6 tipi evsel sayaçların yanı sıra G10-G650 sayaç tiplerinde de faaliyetlerini genişletmiştir. Büyük debi gerektiren yüksek tüketimli ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanılan üretim, iletim, dağıtım hatları ile ülkeler arası ve şehir gaz teslimi gibi alım satım noktalarında kullanılan Rotary /Türbin tip Endüstriyel sayaçlarının kalibrasyonu alanında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 2022 yılında yeterlilik alan Merkezimiz, 2023 yılında TÜRKAK denetimlerinden başarıyla geçmiştir. Aldığı son akreditasyonla sektördeki tecrübesi, kalite standartlarındaki hassasiyetini ortaya koyan Kalibrasyon Merkezimiz, bilimsel metot bakış açısı ile ülkemizin doğalgaz sektöründeki ölçüm doğruluğuna değer katan en önemli laboratuvarlardan birisi olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır.”

Mehmet Akif Deniz, merkezin, TS EN ISO/IEC 17025 Standardının maddelerinden olan gizlilik, tarafsızlık, bağımsızlık gibi ilkeler konusunda da denetimden geçerek tam bir kalite politikası benimsediğinin ortaya konduğunu, akreditasyon çalışmaları sürecinde TÜBİTAK UME (Ulusal Metroloji Enstitüsü) tarafından yapılan laboratuvarlar arası karşılaştırma deneylerinde de doğru ve kesin sonuçlar verdiğinin bir kez daha görüldüğünü sözlerine ekledi.