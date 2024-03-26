Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ı kapsayan hizmet bölgesinde yaklaşık 2 milyon abonesine sürdürülebilir ve yenilikçi hizmetler sunan Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, müşteri memnuniyetinde yüzde 97,96 gibi çok yüksek bir orana ulaştığını açıkladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak’ta elektrik abonelik işlemleri, satış, faturalama ve tahsilat operasyonlarını yürüten Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende, fiziksel ve dijital kanallar üzerinden verdiği hizmetleriyle abonelerinin beğenisini kazanıyor. 2023 yıl sonu itibarıyla müşteri memnuniyetinde yüzde 96,36 oranına ulaşan şirket, bu yılın ilk iki ayında da yüzde 97,96’lık memnuniyet oranıyla dikkat çekti.

“Abonelerimizle güçlü ve şeffaf iletişim kuruyoruz”

Zorlu Enerji Osmangazi Elektrik Perakende Direktörü Cihan Tunç Ertunç, “Şirket olarak abonelerimizden gelen geri bildirimlere büyük önem veriyoruz. Güçlü ve şeffaf bir iletişim süreci sağlamak için de sürekli olarak yaptığımız anketlerle talep, görüş ve önerilerini alıyoruz. Geçtiğimiz yıl çağrı merkezimiz, kiosklarımız, e-devlet ve web sitemiz gibi diğer dijital kanallardan yaptığımız anketler neticesinde yüzde 96,36’lık memnuniyet oranına ulaştık. Bu yılın ilk iki ayında bu oranı daha da yukarı taşımayı başardık. Abonelerimiz hizmetlerimizi, ‘çok kolay’, ‘hızlı’ ve ‘zahmetsiz’ olarak tanımlıyor. Bu yorumları almak bizim için büyük bir mutluluk. Aynı zamanda hizmetlerimizi geliştirme noktasında da tüm ekibimize güç veriyor” dedi.

“Dijitalleşme projelerimiz memnuniyeti artırıyor”

Hayata geçirdikleri dijitalleşme projelerinin müşteri memnuniyet oranının artmasına önemli bir katkı sağladığını ifade eden Ertunç, “2021 yılında sektörümüzde bir ilke imza atarak hayata geçirdiğimiz mesafeli sözleşme ve online işlemler sayesinde ıslak imzadaki süre kaybının önüne geçerek, çok daha hızlı ve pratik bir deneyim sunmaya başladık. Ancak hiç kuşkusuz yalnızca dijitalde değil, 5 ilimizdeki toplam 18 Müşteri Hizmet Merkezimiz ve 1277 anlaşmalı ödeme noktamız için de sürdürülebilir ve yenilikçi projeler geliştiriyor, böylelikle abonelerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz” şeklinde konuştu.