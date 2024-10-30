Gösterdikleri performansla Milli Takım aday kadrosuna seçilen Büyükşehir Belediyesi Karate sporcuları Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, 22-24 Kasım tarihlerinde İspanya’da gerçekleştirilecek Dünya Takımlar Kupası’nda mindere çıkarak Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate sporcuları Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, uluslararası alanda yeni bir başarıya daha imza atmaya hazırlanıyor.

TÜRK BAYRAĞI DALGALANACAK

Gösterdikleri başarılarla dikkatleri üzerine çeken temsilcilerimiz, Milli Takım aday kadrosuna yer almayı başardı.

22-24 Kasım tarihleri arasında İspanya’da düzenlenecek Dünya Takımlar Kupası’na mindere çıkacak olan başarılı sporcularımız, Türk Bayrağı’nı dünya sahnesinde dalgalandıracak.

HEDEF ALTIN MADALYA

İki başarılı karateci, zorlu İspanya sınavı için antrenmanlara yoğunlaştı.19 Kasım’a kadar İstanbul’da kampa giren temsilcilerimiz, dev organizasyona altın madalya parolasıyla çıkacak.

“SPORCULARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ”

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüzün başarılı sporcularından Zümra Rezzan İm ve Fatih Şen, İspanya’da düzenlenecek Dünya Takımlar Kupası’nda Milli Takım aday kadrosuna seçilmiştir. Uluslararası arenada birçok başarılı elde eden sporcularımızı kutlar, dev organizasyonda kendilerine başarılar dileriz” denildi.