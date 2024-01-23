Özellikle lezzetli yemekleriyle ve değişik gelenekleri ile, bir çok kişiyi etkileyen Ağrı, her yıl binlerce Turist’e ev sahipliği yapmaktadır.

Çoğu kişi biliyor olsa da, bilmeyenler için belirtmekte fayda görüyoruz ki Ağrı, sahip olduğu ve Ülkemizin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı ile, bir çok turistin odak noktası oluyor.

Kışların epey soğuk ve fırtınalı geçtiği Ağrı, tarihinde bir çok hüzünlü olaya da, tanıklık etmiştir. Ağrı, gayet nezih bir yaşam potansiyeline sahiptir.

Ağrı plaka kodu 04 tür.