CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Özel, konuşmasına eski TBMM Başkanvekili ve CHP Milletvekili Kamer Genç'i anarak başladı.

Konuşmasının devamında emeklilere yapılan seyyanen zama değinen Özel, seyyanen zammı kabul etmediklerini söyledi.

ÖZEL KONUŞMASINDA ŞU SÖZLERE YER VERDİ;

Burada Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin söylediklerine yanıt verirsem grup toplantısı 2 saat sürer ama milletin derdi bunlar değil; milletin derdi hayat pahalılığı, geçim, enflasyon. Biz milletin derdiyle dertlenmeye, onların ihtiyaçlarını bu kürsüden anlatmaya devam edeceğiz. En büyük yangın mutfaktaki yangın. Yurttaşlarımız kötü ekonomi yönetiminin aldığı kararlar karşısında her geçen gün fakirleşiyor. En büyük zorluğu da emekliler çekiyor.

Tayyip Erdoğan bu yılı emekliler yılı ilan etmişti, ama bu yıl iktidarın emeklilerle dalga geçtiği bir yıla dönüştü. En çok rahat etmesi gerekenler en büyük sıkıntıda. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettiler ama gün geldi emekli oldular. Rahat etmeleri lazım ancak rahat edemiyorlar. Her geçen gün daha kötüye gidiyorlar. Kim yüzünden; birincisi TÜİK yüzünden. TÜİK, güya hepimiz adına adil bir şekilde sahadan istatistik toplayacak, belirlediği enflasyona göre emekliye, çalışana zam verilecek.

“BÜTÜN EMEKLİLERİ MÜCADELEYE DAVET EDİYORUM”

6 aylık enflasyon yüzde 37'ken, emeklilere yüzde 33 zam çıktı. Emeklinin cebinden nasıl para çalındığını görüyoruz. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 liraydı. 2002 yılında asgari ücretin yüzde 147 lirasıydı. Olması gereken 25 bin liraydı. Bugün asgari ücret 17 bin lira. Buradan bütün emeklilere sesleniyorum; bu açlık ücretini, sefalet ücretini kabul etmeyin. Bu hafta grubumuzun üzerinde duracağı hedef 17 bin liradır. En düşük emekli maaşı bir asgari ücret olana kadar mücadele edeceğiz. Milletin derdi dem değil, zam zam zam. Bin lira, iki bin lira seyyanen zammı kabul etmiyoruz, 7 bin liralık zammı alana kadar bütün emeklileri mücadeleye davet ediyorum.

Bütün emeklilere sesleniyorum; bu açlık ücretini, bu sefalet ücretini, bu yoksulluk ücretini, sizi manavın, marketin önünden geçemez hale getiren zammı kabul etmeyin. En düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine gelene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Buradan Bahçeli ve Erdoğan'a sesleniyorum; milletin derdi dem değil, zam. Emekli hak ettiği maaşı alsaydı en düşük 25 bin lira alacaktı. CHP bunun için önerge veriyor, AKP/MHP bunu reddediyor. Bunu bilin.

“MEMLEKET TEMİZLENİYOR SANMAYIN”

Erdoğan çıksa iki kere iki beş eder dese, anında Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanları çıkar ‘reisimiz kerrat cetvelindeki hatayı düzeltti’ der. Devlet bey prompterden okuyarak ‘iki kere ikinin beş ettiği Milliyetçi Hareket Partisi’nin terk edemeyeceği bir davasıdır’ der hep birlikte beşlerler. Ali Yerlikaya döneminde yakalanan suç örgütü liderlerine bakıp da memleket temizleniyor sanmayın. Bu suç örgütü liderleri ne zaman geldi buraya? Yerlikaya'yı o makama atayan mürekkebin sahibinin atadığı Süleyman Soylu döneminde. Soylu'yu atayan dolma kalemin sahibi ile Yerlikaya'yı atayan kalemin sahibi aynı kişi. Memleketi bu pisliğe batıranlar da onlar. Kanmayın. Dedim ki; 'Süleyman Soylu hakkında soruşturma önergesini getir' dedim. Soylu dönemiyle ilgili hesaplaşmayı kendi yöntemleriyle yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğan, hem uluslararası suçlularla ilgili, Ayhan Bora Kaplan, Ankara'daki eğlence merkezleri ve kimsesiz çocuklar üzerinden altında kalacağınız o rezaletler ortaya dökülmeden evvel ya Süleyman Soylu'nun gereğini yaparsın ya bu rezaletten bizzat sorumlusun" dedi.

Merkez Bankası'nda bir kriz yaşanıyor. Bir süredir Gaye Hanım'ın babası, çocuğu üzerinden bir şeyler yapılıyor. İddialar doğruysa durum vahim, iddialar yalansa durum vahim. AK Parti'nin kendi iç savaşının Merkez Bankası'nda yürütmesi kabul edilemez. İsimler değişiyor, vitrin değişiyor ama anlayış değişmediği için sıkıntılar bitmiyor.