Birçok insanın ortak derdi olan vücuttaki yağlardan kurtulmak artık çok kolay. Bu kür mucizevi şekilde hayatınızı kolaylaştıracak. Ayrıca bu kürü diyet listeleri ve egzersizlerle destekleyerek yaparsanız 1 hafta içinde 2 beden kadar hızlı bir şekilde incelebilirsiniz. Kürün tarifi şu şekilde;

E vitamini yağı

Deniz tuzu

Taze çekilmiş türk kahvesi

Kakao yağı

Streç film

Uygulanışı

E vitamini yağı ile incelmesini istediğiniz yere masaj yapın. Daha sonra streç filmle aşırı sıkı olmayacak şekilde (hava da almayacak şekilde) bölgeyi sarın ve 2 saat bekleyin.

2 saat sonra deniz tuzu ve kahveyi alarak duşa girin. İncelmesi gereken bölgeye kahve ve tuzla peeling yapar gibi masaj yapın ve yıkayın. Ardından banyodan çıktıktan sonra mutlaka vücut nemlendiricisi sürün. Ayrıca bu kürü uyguladığınız zamanlar gün boyunca 2 Lt kadar su tüketmeye çalışın. Vücudunuzda hassasiyet ya da herhangi bir şikayet hissederseniz, bu uygulamaya devam etmeyin.