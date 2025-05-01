Özellikle gram altın, alışta 4.033,98 TL, satışta ise serbest piyasada 4.094,47 TL seviyelerine geriledi.

Altın türlerine göre fiyatlar şu şekilde:

  • 22 ayar altın alışta 3.687,77 TL, satışta 3.893,54 TL’den işlem gördü.

  • 14 ayar altın alışta 2.210,63 TL, satışta 3.153,74 TL seviyesinden fiyatlandı.

  • Çeyrek altın 6.609 TL, eski çeyrek altın ise 6.508 TL’den satışa sunuldu.

  • Yarım altın 13.218 TL alış, 13.360 TL satış fiyatıyla işlem gördü.

  • Tam altın alışta 26.356 TL, satışta 26.619 TL’den fiyatlandı.

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Kaynak: HABER MERKEZİ