İnegöl Belediyesi, belediyeyi temsil eden Yerel-Sen Sendikası ve işçileri temsil eden Hak-İş Sendikası arasında İnegöl’de yapılan toplu iş sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Derya Uysal Tuncay ve İnegöl Belediyesi Personel A.Ş Müdürü Yusuf Başaran, Ankara’ya davet edilmişti.

Hak-İş Sendikası genel merkezinde son kez bir araya gelen taraflar anlaşma zemini aradı. Hak-İş en düşük işçi maaşının tüm sosyal haklar dahil 46 bin TL olmasını önerirken, İnegöl Belediyesi ile son teklif olarak 43 bin TL önerdi.

Aradaki 3 bin TL’lik fark için taraflar adım atmayınca toplantıdan sonuç alınamadı.

İnegöl Belediyesi işçileri ise birkaç gün önce grev kararı almak için imza toplamaya başlamış ve işçilerin %95’lik kısmı gerekli imzayı vermişti.

İşçi sendika temsilcileri tarafından imzalar İş-Kur’a teslim edildi. İmzaları inceleyecek olan İş-Kur'un kararını yarın açıklaması bekleniyor.

Ancak edinilen bilgilere göre İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın işçi temsilcileri ile görüşerek anlaşmazlığın greve dönüşmeden sonuçlandırması bekleniyor.

Türkiye genelinde belediyelerin borç batağında olması, işçi maaş ödemelerinde zorluk yaşanması gibi durumların İnegöl’de hiç yaşanmadığı, bu yüzden İnegöl Belediyesi’nin bu örnek yapısının bozulmaması için, maaş artışlarında dikkatli davranıldığı konuşuluyor.

İşçiler ise, Bursa genelinde ki belediyelere kıyasla en az maaş zammı teklifinin kendilerine yapılmasını kabul etmediklerini ve mevcut maaşlarda geçim sıkıntısı yaşadıklarını söylüyorlar.

Tüm bu gelişmeler ışığında 8 Mayıs’a kadar nasıl bir karar çıkacağı ise merak konusu olmaya devam edecek.