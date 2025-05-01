Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Mezbaha sokak üzerinde park halinde olan Sebşle T.(43) yönetimindeki 16 PT 128 plakalı otomobil yola çıkış yapmak istediği sırada sokak üzerinde seyir halinde olan Nazif Ç. yönetimindeki 16 APN 642 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonucu hafif şekilde yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.