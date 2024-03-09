Geçtiğimiz günlerde ciddi bir omurilik operasyonu geçireceğini duyuran Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi paylaşan Laçin 3 omuruna 6 tane vida takıldığını, 10 gün boyunca hastanede yatağa bağlı kalacağını söyledi.

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, yürümesinin dahi yasaklandığını, acil ameliyata alınması gerektiğini duyurmuştu. Oyun programını iptal eden Laçin, apar topar ameliyat masasına yattı. Hastaneden bilgi veren Laçin, sağlık durumunu paylaştı.

ÇOK NADİR GÖRÜLEN VAKA, DERS OLARAK OKUTULACAK

Ciddi bir omurilik ameliyatı olan Berna Laçin, 9 saat süren operasyonun başarılı geçtiğini belirtti. Instagram’dan bilgi veren Laçin’in açıklaması şöyle: "Ameliyat sonrası Prof. Dr. Azmi Hamzaoğlu geldi ve hocamız durumu şöyle açıkladı: 'Ameliyat 9 saat sürdü ve çok zor bir ameliyattı, sırtta, omurlar arasından çıkan disk omurilik zarını yırtmış ve içeri batmış, aşırı kemikleşmiş, karşısında da benzer bir disk daha çıkmış o yüzden ameliyat çok uzun sürdü. Onları temizleyip aldık, üç omura toplam altı tane vida yerleştirip plaka ile kapattık. Çok çok nadir gözüken bir vaka, bunu ders olarak da okutacağız. Omuriliğin kendini tamir etmesi için bir hafta-on gün hastanede yatağa bağlı kalacak, hiç kalkmayacak, kendini iyice tamir etsin ondan sonra oturtup yürütürüz. Ameliyat çok başarılı geçti, o halde bu kadar süre nasıl idare ettin o ayrı hikaye…' Arayan soran tüm dostlara çok teşekkür ediyorum. Ziyaretçi kabulünden Azmi hoca pek hoşlanmıyor. Yanımda olduğunuzu biliyorum. Kendimi çok iyi hissediyorum. İyi günlerde buluşmak üzere…"