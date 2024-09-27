İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 10 ilde Bölücü Terör Örgütü mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-17” operasyonlarında 71 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütlerine yönelik bir süredir sürdürdüğ 'Gürz' operasyonlarının 17'ncisi bu kez 10 ilde düzenlendi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, operasyonlarda; bin 303 adet uçaksavar mühimmatı, 360 adet el bombası, 257 kg eylem için hazırlanmış patlayıcı madde, 141 adet mayın, 80 adet RPG-7 mühimmatı, 32 adet EYP, 16 adet top, havan ve bombaatar mühimmatı, 7 bin 624 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat, 2 adet RPG-7 Roketatar silahı, 112 adet roket sevk motoru, 1 adet PKM Makinalı Tüfek, 9 adet Kalaşnikof Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği 365 adet fünye ele geçirildiğini duyurdu.,

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1839529974744948833