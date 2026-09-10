Altının ons fiyatı ağustosta yaklaşık yüzde 10 yükselerek 4.449 dolardan ayı tamamladı. Dünya Altın Konseyi verileri, bu güçlü performansın yaşandığı dönemde altın destekli ETF’lere de yoğun para girişi olduğunu gösterdi.

Ağustos ayında küresel altın ETF’lerine 18 milyar dolar giriş yapıldı ve bu tutar, değer bazında tarihin en yüksek ikinci aylık girişi oldu. Talepte Kuzey Amerika ve Avrupa öne çıkarken, Avrupa fonlarına 7,9 milyar dolarla rekor düzeyde giriş gerçekleşti. Kuzey Amerika’da ise 7,7 milyar dolarlık girişle en güçlü üçüncü aylık performans kaydedildi.

ALTIN VARLIĞINDA REKOR

Altın fiyatındaki yükselişin de etkisiyle küresel altın ETF'lerinin yönetimi altındaki varlıkları ağustosta %16 artışla 615 milyar dolara çıktı. Fonların toplam altın varlığı ise 121 ton arttı ve 4 bin 189 tona yükseldi. Bu varlık aynı zamanda yeni rekora işaret etti.

Küresel altın ETF'lerine yılbaşından bu yana ise 29 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Bu girişler, toplam altın varlığında 160 tonluk artış sağladı.

Asya fonları yılbaşından bu yana küresel girişlere en büyük katkıyı sağlarken, Avrupa ikinci sırada yer aldı. Kuzey Amerika ise mart ayındaki 13 milyar dolarlık rekor çıkışın etkisiyle yılbaşından bu yana net talebin negatif olduğu tek bölge olmayı sürdürdü.

3 ANA ETKEN DESTEKLEDİ

Dünya Altın Konseyine göre ağustosta altın ETF'lerine yönelik talepteki hızlanmada üç temel faktör öne çıktı. Döviz piyasalarına yönelik politika müdahalesi endişeleri ilk faktör olarak gösterildi. Yükselen uzun vadeli tahvil getirileri ve mali sürdürülebilirliğe ilişkin kaygılar da yatırımcıların altına ilgisini artırdı.

Buna ek olarak, altın fiyatlarının yükselerek önemli teknik seviyelerin üzerine çıkması, fiyat momentumunu güçlendirdi ve taktiksel yatırımcılarla kurumsal yatırımcıların alımlarını destekledi.

Ağustos ayındaki güçlü ETF girişleri hem altın fiyatındaki yükselişi hem de küresel yatırımcıların portföylerinde altına yönelik stratejik talebin yeniden güçlendiğini ortaya koydu.