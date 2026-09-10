Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkçenin sadeleşmesine ve milli kimliğin güçlendirilmesine büyük önem verdi. Bu anlayış doğrultusunda yakın çevresindeki isimlere, komutanlara ve çocuklara Öz Türkçe ad ve soyadları önerdi, bazılarını ise bizzat kendisi verdi.

İşte Atatürk'ün Türk tarihinden ve Türkçeden esinlenerek dilimize ve hafızamıza kazıdığı en sevdiği ad ile soyadları:

Bozkurt: Hukukçu Mahmut Esat Bey'e, Bozkurt-Lotus davasındaki milli başarısından dolayı "Bozkurt" soyadı verilmiştir.

Gökçen: Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan manevi kızı Sabiha Hanım'a "Gökçen" soyadı bizzat Atatürk tarafından konulmuştur.

Okyar: Başbakanlık da yapmış olan yakın dostu ve devlet adamı Fethi Bey'e "Okyar" soyadı önerilmiştir.

Korutürk: İlerleyen yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nin 6. Cumhurbaşkanı olacak Fahri Sabit Bey'e "Korutürk" soyadını vererek tarihe not düşmüştür.

Ülkü: Manevi kızı Ülkü'nün adını bizzat kendisi seçmiştir.

Mete ve Teoman: Silah arkadaşı Kazım Özalp'in oğluna Türk tarihinin büyük hükümdarlarının isimleri olan "Teoman" ve "Mete" adlarını önermiştir.

Atatürk'ün en sevdiği ve dilimize kazandırdığı diğer Türkçe isim ve soyadları:

Altay, Umay, Arıkan, Öngören, Tuncak, Yıldıray, Bozok, Ergüven, Gürer, Özalp, Kıraç, Atalay, Doruk