Süleymancılara yapılan operasyonun ardından Menzil tarikatına da operasyon yapılacağı iddiaları ortaya atıldı. Bir süredir bu konuşulan iddiaya ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez konuştu. Gürlek, özel bir çalışma olmadığını söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye’nin gündemindeki davalara ilişkin konuşan Gürlek, şunları ifade etti:

“Bizim bir cemaatle, dinî oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Cemaatler Türkiye’nin toplumsal gerçekliğinin bir parçası. Ancak bir yapı, din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar. Ama söylediğiniz anlamda şu anda yürütülen özel bir çalışma yok”

SÜLEYMANClLAR AÇIKLAMASI

Gürlek, Süleymancılara operasyonuna ilişkin de konuştu. Gürlek, soruşturmanın yeni bilgiler ile genişleyebileceğini şu sözlerle açıkladı: “Bir taraftan da vatandaşlarımızın iyi niyetini ve dinî duygularını sömüren suç yapılanmalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü bir soruşturma var. Yeni kayıtlar, MASAK raporları ve elde edilecek diğer deliller doğrultusunda soruşturmanın kapsamı genişleyebilir ve yeni adli işlemler gündeme gelebilir.” Burada özellikle bir hususun altını çizmek lazım. Bizim herhangi bir dinî yapılanmayla, toplumsal oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla kategorik bir problemimiz yok. Bizim mücadele ettiğimiz; din, inanç veya yardım faaliyeti kisvesi altında vatandaşın iyi niyetini kullanan, bunu kişisel veya mali menfaat temin etmek için istismar eden ve suç teşkil ettiği değerlendirilen yapılanmalardır. Dinî veya insani duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor. ALMANYA’DAN ADLİ YARDIM TALEBİ Süleymancıların son dönemde Almanya’dan etkinliklerini artırdığı kamuoyuna yansımıştı. Adalet Bakanı Gürlek, Süleymancılara ilişkin Almanya’dan adli yardımda bulunulduğunu söyledi: “Almanya’dan adli yardım talebinde bulunuldu. Bazı işlemlerin hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla ve kimlerin bilgisi dahilinde gerçekleştirildiğinin aydınlatılması amacıyla uluslararası adli yardımlaşma mekanizmaları işletiliyor. Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında, Alihan Kuriş’in etrafında kümelenen bir yapılanmaya ilişkin kapsamlı bir dosya var. MASAK raporları, yeni tanık beyanları ve önemli itirafçı beyanları ortaya çıktı. Bunlarla ilişkin süreçler devam ediyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız soruşturmayı yürütüyor. En son üçüncü dalga gerçekleştirildi. Şu anda bildiğim kadarıyla 80 tutuklu bulunuyor. Şirket kayıtları ve dernek kayıtları inceleniyor. Burada özellikle şunun altını çizelim: Eğitim gören öğrencilerle, Kur’an kursu öğrencileriyle veya okullarda eğitim alan çocuklarla bizim hiçbir problemimiz yok. Soruşturmanın odağında, MASAK raporları ve diğer deliller çerçevesinde suç teşkil ettiği değerlendirilen mali yapılanma bulunuyor. Adli işlemler de bu çerçevede gerçekleştiriliyor. Burada dinî duyguların kullanılarak üst kademede bulunan bazı kişilere özel ve lüks bir yaşam alanı oluşturulduğuna ilişkin ciddi iddialar bulunuyor. Savcılığın incelediği alan da esas itibarıyla bu mali ilişkiler ve suç şüpheleridir.”