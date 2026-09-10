Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 11 Eylül Cuma günü Tophane, Atatürk Caddesi ve Heykel hattında kortej yürüyüşü düzenlenecek. Kortejin ardından Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü kutlamaları gerçekleştirilecek. Etkinlikler dolayısıyla saat 08.30'dan itibaren kutlamalar sona erene kadar bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Bu doğrultuda Altıparmak Caddesi Varyant altı Kavşağı, Hasta Yurdu Caddesi Orduevi Önü Kavşağı ve Setbaşı Kavşağı'nın Atatürk Caddesi yönü trafiğe kapalı olacak.

Ayrıca Atatürk Caddesi'ne çıkışı bulunan tüm cadde ve sokaklarda da araç geçişine müsaade edilmeyecek. Yetkililer, söz konusu güzergahları kullanacak vatandaşların ulaşımda aksamalar yaşamamaları için trafik görevlilerinin yanı sıra işaret ve işaretçilerin yönlendirmelerine uymalarını ve alternatif güzergahları tercih etmelerini istedi.

Öte yandan, alınan trafik tedbirlerinin kutlama programının tamamlanmasının ardından kaldırılacağı bildirildi.