Gram altın, alışta 4.259 lira 62 kuruş, satışta ise 4.313 lira 81 kuruştan işlem görüyor. 22 ayar bilezik için belirlenen fiyatlar ise alışta 3.894 lira 1 kuruş, satışta 4.101 lira 15 kuruş olarak kaydedildi.

14 ayar altının alış fiyatı 2.337 lira 54 kuruş, satış fiyatı ise 3.295 lira 79 kuruş oldu. Çeyrek altın ise Kapalıçarşı’da alışta 6.979 lira, satışta ise 7.037 liradan işlem gördü. Eski çeyrek altın satış fiyatı ise 6.908 lira olarak belirlendi.

Yarım altın, alışta 13.957 lira, satışta 14.074 lira seviyesinde işlem görürken, tam altın alışta 27.827 lira, satışta ise 28.019 liradan satılıyor.