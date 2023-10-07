Altın düşecek mi, yükselecek mi? Almalı mı, satmalı mı? diye merak eden yatırımcılar için uzmanlardan peşe peşe uyarılar geldi

Bu hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,56 kazançla 8.464,93 puandan tamamladı. Doların satış fiyatı yüzde 0,74 değer kazanarak 27,6210 lira, euronun satış fiyatı yüzde 0,09 yükselişle 29,0310 lira oldu. Çok değil sadece 2 ay önce 1770 lira seviyelerine kadar yükselerek rekor kıran gram altın fiyatı ise hafta içinde yüzde 1’e yakın değer kaybederek 1.625 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,90 kayıpla 10.780 liraya düştü.

ONS ALTIN 7 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

Güçlü dolar ve tahvil getirilerinde devam eden artışa direnemeyen ons altın ise son yedi ayın en düşük seviyelerini test etti. 1810 dolara kadar gevşeyen altının ons fiyatı böylece 2016 yılından bu yana en uzun süreli düşüşe tanık oldu.

KASIM AYI İTİBARIYLA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Yatırımcılar piyasada yaşanan bu gerileme sonrası ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ diye merak ederken yeni değerlendirmeler peş peşe geldi. Ekim ayının genel olarak altın için kritik bir ay olduğunu belirten City Index’in değerlendirmesinde dikkat çeken veriler yer aldı. Tarihsel verilere bakıldığında altının yaz dönemi sonu ve sonbahar başlangıç döneminde genellikle uykuya girdiği belirtildi. Geçtiğimiz yıl da altın fiyatlarının benzer bir model izlediği kaydedilen açıklamada, altının genellikle Ekim’den sonra toparlanma eğiliminde olduğu ifade edildi.

“Geçtiğimiz 45 yıl içinde yılın en çok düşüş eğilimi gösteren ay ortalama yüzde -0,51 getiriyle Ekim ayı oldu. Bu dönemde, ortalama negatif getiriler yüzde 3,2 olarak hesaplanırken pozitif getiri ortalaması yüzde -3,5 oldu. Bu dönemi ons altın, yüzde 55,6 oranında kayıpla kapattı denilen açıklamada, “Özellikle yılın bu döneminde Asya’da, özellikle Hindistan ve Çin’de altın satın alma etkinliklerinin artış gösterdiği görülüyor. Bu beklentiler doğrultusunda altın fiyatının Kasım ayı başı itibarıyla artış göstermesi bekleniyor. Wall Street uzman analistlerinin katılmış olduğu bir ankete göre katılımcıların yüzde 54’ü, altın fiyatlarının önümüzdeki haftadan sonra artmaya başlayacağını öngörüyor” şeklinde değerlendirme yapıldı.

“GRAM ALTINDA REKOR ÖNCESİ SON FIRSAT”

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın için yaptığı yorumunda rekor öncesi son düşüş olduğunu dile getirerek, “Bu gerileme kalıcı değil. Altın fiyatlarındaki bu seviyelerin bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Önümüzdeki yıl gram altında yeni rekorlar bekliyorum” dedi.