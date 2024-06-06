İshakpaşa İlkokulu, 30 Nisan 2024 Salı günü gerçekleştirilen "Küçük Dahiler Matematiksel Zeka Becerileri Yarışması"nda büyük bir başarıya imza attı. Yarışmada, 4. sınıf öğrencisi Berin Biçer birinci olarak altın madalya kazandı. İshakpaşa İlkokulu'ndan toplam beş öğrenci ilk 30'a girerek okulun gurur kaynağı oldu.

İlk 30'a giren öğrencilerden Emir Ay (4/F) bronz madalya, Musab Aras Şayla (4/G) gümüş madalya, Mehmet Semih Şimşek (4/M) ve Yavuz Selim Bayram (4/G) altın madalya kazandılar. Birinci olan Berin Biçer'e ödülünü Kaymakam Eren Arslan takdim etti.