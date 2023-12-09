Istanbul Marketing Summit’in “Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında 100 Öğrenci” isimli öğrenci buluşması, 8 Aralık’ta CAT sponsorluğunda gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Bu yıl 11-12-13 Aralık tarihlerinde 6’ıncı kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek İstanbul Marketing Summit, ana etkinlik öncesinde CAT sponsorluğunda ilk kez bir öğrenci buluşması organize etti. Toplam 1000 başvurunun içinden seçilen 100 öğrenci, Türkiye’nin önde gelen markaları ve onların üst düzey temsilcileriyle gün boyu süren etkinlikte bir araya gelerek pazarlama ve iletişim dünyasını yakından tanıma fırsatı buldu. Proje kapsamında ayrıca 100 öğrencinin tümü Istanbul Marketing Summit’e üç gün boyunca bedelsiz katılım sağlayabilecek.

Etkinlikte sosyal medyanın en yeni trendlerinden sürdürülebilirlik iletişimine, yazılım gibi geri plan çalışmalardan içerik ve kreatif boyutuna, pazarlamanın farklı alanlarındaki en yeni gelişmeler paylaşıldı. Bu alanlarda kariyer yapmak isteyen gençlerin kendilerine nasıl bir rota çizmesi gerektiği aktarıldı. Sahnede söz alan isimlerden oyuncu ve influencer Furkan Kızılay ise, iletişimde marka-influencer uyumunun önemine dair deneyimlerini anlattı.

CAT’in Türkiye lisansörü ve distribütörü Yeşil Kundura’nın E-ticaret Müdürü Orçun Özgüney ve E-ticaret Danışmanı Şükrüye Kolcu e-ticaretin dinamik dünyasını ve CAT deneyimini anlattı. 75 yıllık tarihiyle Türkiye’nin köklü şirketleri arasında yer alan Yeşil Kundura’nın, birikimini ve moda anlayışını nesilden nesile sürdürme geleneğine vurgu yapan ekip, markanın sürdürülebilirliği ve yeniliği odağına alarak değişen stilini ve bunun pazarlama stratejilerine yansımalarını aktardı. Genç neslin yeni fikirleri ve dinamizmi ile ekibini güçlendirmeyi hedefleyen şirket, katılımcı öğrenciler içinden seçilen ikisine staj imkanı sağlayacak.

Etkinliğin organizasyonunu üstlenen İstanbul Marketing Group’un Başkanı Batuhan Çevik, bu yıl ilk kez gerçekleştirdikleri etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Bu yıl Istanbul Marketing Summit’te “Better Tomorrow” temasıyla pazarlamanın geleceğini tartışmaya hazırlanıyoruz. “Daha iyi bir yarın” için bizler de, henüz üniversite dönemindeki gençleri sektörle olabildiğince erken bir araya getirecek bir platform yaratmak, hem öğrencilerin hem de pazarlama dünyasının geleceğine bir katkı sağlamak istedik. Bu projeyle ayrıca, öğrencilerin bu tip organizasyonlardaki bilet fiyatlarıyla ilgili sorunlarına bir çözüm üreterek, kendi alanımızda herkes için fayda üreten farklı bir yaklaşım sunduğumuzu düşünüyoruz. Cumhuriyet’in 100’üncü yılından aldığımız motivasyonla bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği, ilerleyen senelerde de sürdürmeyi planlıyoruz.”

11-12-13 Aralık tarihlerinde 6’ıncı kez Zorlu PSM’de gerçekleşecek İstanbul Marketing Summit, pazarlama, yaratıcı endüstriler, dijitalleşme ve iş dünyasının fikir liderlerini bir araya getirecek. Pusulası geleceği gösteren markalar ufuk açıcı projelerini ve içgörülerini katılımcılarla paylaşacak; dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerinin teknoloji ile sürdürülebilirlik alanındaki en yeni ve kapsamlı araştırmaları, geleceğin iş modellerinin temelini atan girişimler ve çok daha fazlası İstanbul Marketing Summit’te olacak.