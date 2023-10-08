Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, doğumunun 100‘üncü yılında, oluşturduğu roman diliyle 20’nci yüzyıl dünya edebiyatını etkileyen romancı, şair ve gazeteci Yaşar Kemal’i bir dizi programla andı.ANTALYA (İGFA) -Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlediği anma programı, Yenigün Mahallesi’nde Yaşar Kemal’in adınıtaşıyan parkta usta yazarın rölyefinin açılış töreniyle başladı.

Açılışta, mahalle sakinleriyle birlikte Belediye Başkanı Ümit Uysal, gazeteci, yazar ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk, yazar Nedim Gürsel de yer aldı.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, romanların, şiirlerin, türkülerin bir toplumun kimliğini, karakterini oluşturduğunu söyledi. “Bir toplumun yazarı, şairiyoksa o toplumun temel karakteri sorgulanır” diyen Başkan Uysal, “Halısı, kilimi, kültürel özellikleri, insani davranışları, manileri, sözleri, ninnileri toplumu inşa eder. Değilse toplumlar kuru kalabalıklar olur. Bizi biz yapan şeyler var ve bunuyeni nesillere aktaranlar, geliştirenler var.Onu en estetik ve incelikle kitaplara, notalara dökenler var.Halı, kilim desenlerine dökenler var. Bunlardan biri deYaşar Kemal’dir.” diye konuştu.

Özgentürk ise, bu açılışı Yaşar Kemal’in de çok isteyeceğini belirterek, “Halkıyla arasında, romanları okuyanlarıyla arasında hiçbir engelin olmadığı bir mahallenin ortasında” dedi.

Açılış sonrası, anma programı Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde Nebil Özgentürk’ün yazıp yönettiği “Yaşar Kemal’in Evrensel Yolculuğu” isimli belgesel gösterimi ve İbrahim Karaoğlu moderatörlüğünde, Özgentürk ve yazar Gürsel’in konuşmacı olduğu söyleşiyle sona erdi.