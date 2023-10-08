Balıkesir’in Edremit ilçesinde "Kadın Zeytinciler için Zeytin Yetiştiriciliği Zeytinyağı Üretimi ve Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi.

Edremit Ticaret Odası (ETO) Meclis salonunda Komili Zeytin ve Zeytinyağı Enstitüsü tarafından Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın desteğiyle "Kadın Zeytinciler İçin Zeytin Yetiştiriciliği Zeytinyağı Üretimi ve Girişimcilik Eğitimi" düzenlendi. Eğitimi başarıyla tamamlayan kadın zeytincilere sertifikalarını Komili Ayvalık Operasyon Müdürü Mehmet Çavlı, Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tan, Edremit Ziraat Odası Başkanı Ali Yılmaz Diker, önceki dönem ETO Meclis Başkanı Mehmet Semerci, ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, ETO Meclis Başkanı Bayram Kayahan, ETO Yönetim Kurulu Üyesi M. Emre Akdoğan, Balıkesir Üniversitesi Edremit Zeytincilik Enstitüsü Müdürü Dr. Tuba Öncül Abacıgil, Balıkesir Üniversitesi Sivil Havacılık Okul Müdürü. Prof. Dr. Abdullah Soykan, Edremit İlçe Tarım Müdürlüğünden Fikret Çapa ve Nur Yavuz, Proje Asistanı Belgin Kemer takdim etti.