Başlatılan kampanyayı bugün köşesine taşıyan Olay Gazetesi yazarı İhsan Aydın, Bursalı muhtarların Bursaspor’a destek olma kararı aldıklarını açıkladı. Bu sezon 3. Ligde mücadele edecek olan Bursaspor için başlatılan ‘Mücadelende Yanındayım’ kampanyasına destekler her geçen gün arıyor.

Destek vereceklerini açıklayan Bursa Erzurum Dernekleri Federasyonu’ndan sonra Bursa Muhtarlar Derneği de Bursaspor’un kampanyasına destek vereceklerini açıkladı. Bursa Muhtarlar Derneği Başkanı ve Beşevler Muhtarı Erol Yılmazer, Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili ile de görüştüklerini, muhtarlar olarak biner liralık katkının dışında, kombine bilet kampanyasına da destek vereceklerini söyledi. Verilen bu destek, Bursa’daki diğer STK’lara da örnek olacak.

Bursa’daki 17 ilçede toplanacak paralar daha sonra Bursaspor’un Bursa Valiliği öncülüğünde açılan kampanya hesabına aktarılacak. Bursa’daki 17 ilçedeki bin 60 muhtardan toplanacak olan biner lira ile Bursaspor için başlatılan kampanyaya toplamda 1 milyon 60 bin lira destek verilmiş olacak.

Kaynak: OLAY GAZETESİ