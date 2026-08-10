Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yayımlanan yeni tutarlara göre, araç türü ve hasar basamağına göre ödenecek primler yeniden belirlendi.

Yeni tarifeyle birlikte trafik sigortası primlerinde yaklaşık yüzde 4 oranında artış yaşandı. İstanbul’da içten yanmalı motora sahip ve sıfırıncı basamakta yer alan yüksek riskli bir sürücünün ödeyeceği prim 57 bin 213 liraya yükselirken, en düşük risk grubundaki 8’inci basamak sürücüsü için bu tutar 9 bin 535 lira oldu. Böylece en riskli ve en düşük riskli sürücüler arasındaki prim farkı yaklaşık yüzde 500’e ulaştı.

Ankara’da sıfırıncı basamakta bulunan yüksek riskli bir otomobil sürücüsü için prim 55 bin 594 lira olarak belirlenirken, 8’inci basamakta yer alan sürücüler 9 bin 266 lira ödeyecek. İzmir’de ise aynı kategoriler için primler sırasıyla 53 bin 974 lira ve 8 bin 996 lira oldu.

İstanbul’da dördüncü basamakta bulunan bir otomobil için zorunlu trafik sigortası bedeli 19 bin 71 liraya kadar çıktı. Sigortasız şekilde trafiğe çıkan araçların denetimlerde tespit edilmesi halinde sürücülere cezai işlem uygulanırken, araçların eksiklik giderilene kadar trafikten men edilmesi de mümkün.

Ticari taksilerde ise prim tutarları çok daha yüksek seviyelere çıktı. İstanbul’da sıfırıncı basamakta bulunan bir taksinin trafik sigortası 166 bin 214 liraya ulaşırken, 8’inci basamakta bu rakam 27 bin 702 lira olarak belirlendi. Ankara’da primler 26 bin 918 lira ile 161 bin 510 lira, İzmir’de ise 26 bin 134 lira ile 156 bin 806 lira arasında değişiyor.

Otobüslerde de yüksek tutarlar dikkat çekiyor. İstanbul’da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip, sıfırıncı basamaktaki bir otobüsün zorunlu trafik sigortası primi 408 bin 348 liraya yükseldi. Aynı araç 8’inci basamakta yer alıyorsa ödenecek prim 68 bin 58 lira oluyor.

Zorunlu trafik sigortası bulunmayan araçlara 2026 yılı itibarıyla 1.246 lira idari para cezası uygulanıyor ve poliçe yapılana kadar araç trafikten men edilebiliyor. Sigortasız bir aracın kazaya karışması halinde ise sürücünün karşı tarafa verilen zararı kendi imkanlarıyla karşılaması gerekiyor.

Poliçesini zamanında yenilemeyen araç sahiplerini de ek maliyet bekliyor. Her 30 günlük gecikme için sigorta primine yüzde 5 oranında sürprim uygulanıyor. Gecikme kaynaklı bu artış toplamda yüzde 50’ye kadar çıkabiliyor.