Erdemir'in, küresel çelik sektöründeki yoğun rekabete ve zorlu piyasa koşullarına rağmen 2026'nın ilk yarısında net kârı 201 milyon dolar oldu. Kapasite kullanımında yüzde 95'i yakalayan şirket; yapay zekâ yatırımları, 'Dijital İkiz' teknolojisi ve Millî Uçak Gemisi gibi projelere sağladığı çelikle sanayiye güç vermeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen çelik üreticilerinden Erdemir, 2026 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Yüksek üretim disiplini ve operasyonel verimliliğe odaklanan şirket, yılın ilk yarısında tüm temel göstergelerde büyüme kaydederek, satış gelirlerini 2025'in aynı dönemine göre yüzde 10,4 artırdı ve 2 milyar 801 milyon dolara taşıdı.

2026'nın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla net kârını 46 milyon dolardan 201 milyon dolara çıkaran şirket, ham çelik kapasite kullanım oranında ise yüzde 95'e ulaştı.

FAVÖK marjını yüzde 10 seviyesinde koruyarak operasyonel dayanıklılığını kanıtlayan Erdemir; üretimini 4,3 milyon tona, satışlarını ise 4,2 milyon tona yükseltti. Şirket, elde ettiği bu satış hacminin yüzde 14,2'sini doğrudan ihracat hanesine yazdırdı.

'Demir üretiminde 'Dijital İkiz' dönemine geçtik'

Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, yakalanan bu güçlü performansı sadece kapasiteyle değil, 'akıllı üretim' vizyonuyla açıkladı. Yalçıntaş süreci şu sözlerle özetledi: 'Sadece çok değil, akıllı ve verimli üretiyoruz. Başlattığımız 'İş'te Dönüşüm Programı' ile yapay zekâ ve ileri veri analitiğini süreçlerimizin merkezine aldık. Özellikle demir üretiminde kullandığımız 'Dijital İkiz' modellemeleriyle maliyetleri düşürüyor, dünyada örnek gösterilecek bir optimizasyona imza atıyoruz. Eş zamanlı olarak iş süreçlerimizi de yapay zekâ yetkinlikleriyle donatıyoruz.'

Altay Tankı ve Milli Uçak Gemisi'ne Erdemir zırhı

Ülke sanayisinin dışa bağımlılığını azaltmayı birincil görev olarak gördüklerinin altını çizen Yalçıntaş, savunma sanayisi ve yeşil dönüşüm hedeflerine de dikkat çekti. Yalçıntaş, 'Ar-Ge gücümüzle Altay Tankı ve Milli Uçak Gemisi gibi gurur projelerimizin ihtiyaç duyduğu çeliği biz üretiyoruz. Tüm bunları yaparken rotamız net olarak düşük karbonlu, yeşil çelik olarak belirledik. Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarımızla sektörün lideri olmanın sorumluluğunu taşıyor, ülkemiz sanayisi için güven unsuru olmaya kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.