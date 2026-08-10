İnşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,66 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,68 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,66 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78 arttı, işçilik endeksi yüzde 30,25 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 28,54 arttı, aylık yüzde 0,96 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,96 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,44 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,78 arttı, işçilik endeksi yüzde 29,87 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 29,06 arttı, aylık yüzde 1,15 azaldı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,15 azaldı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,06 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,57 azaldı, işçilik endeksi yüzde 2,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 27,79 arttı, işçilik endeksi yüzde 31,61 arttı.