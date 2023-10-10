Edirne Çocuk Hakları Derneği yönetim kurulu 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü medeniyle yazılı bir açıklama yaptı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla Edirne Çocuk Hakları Derneği yazılı açıklama yaptı.

Dernek yönetim yaptığı yazılı açıklamada dünyanın çok farklı coğrafyalarında olmalarına rağmen, kız çocuklarının benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek, "Farklı coğrafya, farklı iklim, farklı kültürler olsa da, ne ilginçtir, söz konusu toplumsal cinsiyet eşitliği olduğunda farklılıklar bir anda ortadan kalkıyor. Kız çocuklarının yaşadıkları sorunlara ve karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihinde, 11 Ekim’i Dünya Kız Çocukları Günü olarak ilan etmiş ve kız çocuklarının haklarını tanımıştır. İnsan zekasının, yapay zekayı üretebildiği, teknolojiyle sınırları zorladığı 21. Yüzyılda, kız çocukları için farkındalık oluşturmayı, dolayısıyla toplumsal cinsiyet eşitliğini, daha doğrusu eşitsizliğini konuşmak zorunda olmak aslında utanç meselesi.Ama, tartışmaktan ve konuşmaktan kaçacak yerimiz yok. Gerçekler, gün gibi ortada" ifadelerini kullandı.

Kız çocukları, eğitim, sağlık, güvenlik açısından bakıldığında halen ikinci planda olduğuna dikkati çeken yönetim, yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi:

"Eğitimden sonra, kız çocuklarının eğitim almasının önündeki tüm engellerin kalkması gerek. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temelinde kız ve erkek çocukların nitelikli eğitim alma hakları var. Kız çocukları da okula gidebilsin diye yıllardır yapılan sosyal sorumluluk projeleriyle,istenilen noktaya gelinememesini sorgulamak gerek. Eksik kalan ne varsa uygulamak için, yine eğitimcilere ve yöneticilere büyük iş düşüyor. Tüm çocukların, ama mutlaka kız çocuklarının eğitimlerini tamamlamalarını sağlamak. Yönetenlerin, güvenli barınma, sağlıklı beslenme, erişilebilir tedavi ve nitelikli eğitimiçin devletin olanaklarını zorlaması, eğitimcilerin, şeffaf, ayrımcılıktan uzak, güven temelli yaklaşımı benimsemesi, sivil toplum örgütlerinin ise, toplumun her kesiminde bu konudaki farkındalığı ve bilinci yaygınlaştırmak ve güçlendirmek için çabalaması gerek.Hepimizin nitelikli eğitim için sorumluluk alması gerekiyor. Zira, nitelikli eğitim, nitelikli bireyler demek. Nitelikli eğitim, nitelikli politikalar ve refah toplumu demek"

Dernek yönetimi, geleceğin yarısı olan kız çocuklarına yapacağımız en doğru yatırım, onlar için ekonomik, toplumsal, kültürel ve politik tüm araçlarla, doğru yolda atılacak doğru adımlar olacağını kaydederek, öncelikle kız çocuklarının şiddetten ve ayrımcılıktan uzak eğitim alabilmeleri ve geleceğe daha güçlü bireyler olarak yetişmeleri için yetkilileri ve toplumun her kesimini 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Farkındalık gününde sorumluluk almaya davet etti.