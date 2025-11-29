Asgari ücret zammına ilişkin pazarlık süreci yaklaşırken, kulislerde ilk rakamlar konuşulmaya başlandı. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan etkileyen bu görüşmeler öncesinde gözler Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrilmiş durumda. Aralık ayının ilk haftasında başlaması beklenen toplantılarda işçi ve işveren temsilcileri aynı masada buluşacak. Kamuoyunda “2026’da asgari ücret kaç lira olacak, zam oranı ne kadar olacak?” soruları merak edilirken, yeni dönem pazarlıklarında değerlendirilecek aralığın da netleştiği ifade ediliyor.

2026 Asgari Ücret Pazarlığında 25-28 Bin TL Aralığı Gündemde

Sabah Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre, asgari ücret görüşmelerinde pazarlığın 25 ile 28 bin lira arasında yürütülmesi bekleniyor.

“Pasifleştirme Formülü" Masada

Öte yandan, işçi temsilcilerinin komisyonun yapısının değiştirilmesine yönelik talebine karşılık hükümetin, mevzuatı değiştirmeden uygulanabilecek bir “pasifleştirme formülü” üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

Zam Pazarlığı İşçi ve İşveren Arasında

Bu yönteme göre Hazine, Maliye, Çalışma ve Ticaret Bakanlıkları ile TÜİK temsilcileri sürece müdahil olmayacak; yalnızca teknik bilgi sağlayacak. Zam pazarlığı, işçi ve işveren temsilcilerinin karşılıklı müzakeresine bırakılacak. Yeni modelin ilk toplantıda gündeme getirileceği ifade ediliyor.

Sosyal Güvence Saplanacak

Diğer önemli düzenleme ise dijital platform çalışanları, motokuryeler ve ev kadınlarının da dahil edildiği “uzaktan çalışma” yasa teklifi. Düzenlemeyle birlikte evden veya uzaktan çalışanlara sosyal güvence sağlanacak. Mesai saatleri, tarafların yapacağı sözleşmelerde net şekilde belirlenecek. İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası bu modele göre revize edilecek; mesken olarak kullanılan evlerde de işyerindeki güvenlik şartları aranacak. Ayrıca hangi durumların iş kazası kapsamında değerlendirileceği açıkça tanımlanacak.